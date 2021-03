Prinz Harry (36) gibt intime Einblicke in sein Leben! Am Freitag durften sich alle Fans des Royals über ein ganz besonderes Interview freuen: Für die Late Late Show mit James Corden (42) wagte sich der 36-Jährige aufs Deck eines Sightseeing-Bus' und fuhr durch Los Angeles – dabei plauderte der Rotschopf so manches privates Detail über seine Frau Meghan (39), seinen Sohn Archie Harrison (1) und den Megxit aus. Promiflash hat für euch die Highlights des Gesprächs!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de