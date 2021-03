Dieser Auftritt sorgte für mächtig Aufsehen! In der vergangenen Folge von DSDS ging es unter anderem auch für Dominic Möws, Shada Ali, Kilian Imwinkelried und Steve Maco darum, die Jury im Auslands-Recall von ihrer Gesangsleistung zu überzeugen. Diese rückte bei ihrer Performance vor der Jury allerdings etwas in den Hintergrund: Denn Dominic, Shada und Steve verpassten Kilian direkt auf der Bühne ein Po-Waxing! Bei den Fans kam diese Aktion aber alles andere als gut an...

Bei einem Blick in die Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag wird schnell deutlich, dass sich die vier Jungs mit ihrer außergewöhnlichen Performance offenbar keinen Gefallen getan haben. "Dieser Auftritt spiegelt leider das diesjährige Niveau der Sendung wieder", wetterte ein User. Ein anderer schrieb: "Niveaulos hat mit Superstar nichts zu tun. Da wundert es mich nicht, dass viele die Sendung unter dem Niveau nicht mehr ansehen wollen." Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in einer Promiflash-Umfrage wieder: Für 88 Prozent der insgesamt 4.153 Teilnehmer [Stand: 01.03.; 20 Uhr] war die Hintern-Waxing-Aktion einfach zu viel. Nur 12 Prozent stimmten für: "Toll! Die vier sind wenigstens aufgefallen!"

Doch auch einer der vier Jungs hielt nicht ganz so viel von seinem aufsehenerregenden Auftritt – und zwar Shada. "Ich finde, ich muss ein Vorbild sein – und das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Das ist einfach anstößig und ich mag so was nicht", erklärte er vor der Jury.

Instagram / dieterbohlen Die DSDS-Jury 2020: Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Dominic Möws, Shada Ali, Kilian Imwinkelried und Steve Maco bei "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Stefan Gregorowius Shada Ali in den DSDS-Castings 2020

