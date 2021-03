Ob die Stars sich an den Red Carpet im Wohnzimmer gewöhnen? Die Golden Globe-Verleihung findet eigentlich alljährlich im Rahmen eines Megaevents statt. Ganz Hollywood versammelt sich normalerweise, wenn die renommierten Filmpreise verliehen werden. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wurde die Verleihung jetzt aber nicht nur zweigeteilt und von New York und Los Angeles aus moderiert, sondern fand größtenteils virtuell statt – per Videocall wurden die Promis zugeschaltet. Trotzdem ließen die es sich nicht nehmen, sich in spektakulären Outfits zu Hause in Szene zu setzen. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks und die Gewinner der 78. Golden Globes.

