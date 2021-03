Ist es wirklich Aus und vorbei zwischen Jasmin (42) und Willi Herren (45)? Die beiden deutschen TV-Stars haben eine ziemlich turbulente Liebesgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Zuletzt schienen die beiden Turteltauben allerdings unzertrennlich zu sein. Umso überraschender ist nun ein Instagram-Post, in dem die Blondine verkündet: "Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt! Willi und ich sind wohlauf, aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug. Ich liebe dich Willi und werde es immer tun." In der Kommentarspalte wundern sich ihre Follower über das plötzliche Ehe-Aus und spekulieren über den Trennungsgrund...

