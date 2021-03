Erwartet Georgina Fleur (30) wirklich ein Baby? Das TV-Sternchen sollte vor wenigen Wochen eigentlich für die zweite Staffel von Promis unter Palmen vor der Kamera stehen. Doch dann wurde sie plötzlich durch Kate Merlan (34) ersetzt. Und eine anonyme Quelle behauptet in einem Bild-Interview nun den Grund für die kurzfristige Auswechslung zu kennen: "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde." Die 30-Jährige selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

