Bei den Kandidatinnen ist es die gefürchtetste Folge einer jeden Germany's next Topmodel-Staffel: das Umstyling. Die Episode, in der die Mädchen – meistens tränenüberströmt – ihre Haare lassen müssen, wird schon heute Abend im TV ausgestrahlt. Die neuen Looks der Mädels hält der Sender bis dahin streng geheim. Da die Dreharbeiten aber bereits abgeschlossen sind, weiß Promiflash natürlich trotzdem schon vorab über die Umstylings Bescheid. Wenn man gespoilert werden möchte: einfach das Video anschauen.

