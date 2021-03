In den vergangenen Tagen gab es schon erste Hinweise – jetzt machten es Jessica (26) und Niklas Schröder (32) offiziell: Sie werden Eltern. Auf ihrem Instagram-Account teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt schon ein erstes Foto mit Babybauch. "Die Schmetterlinge in meinem Bauch haben sich in kleine Füßchen verwandelt", schrieb sie zu dem Post. Dass sie und ihr Mann sich gemeinsamen Nachwuchs wünschen, haben sie in Promiflash-Interviews immer wieder betont...

