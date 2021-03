Ist ein Liebes-Comeback zwischen Pietro Lombardi (28) und seiner Ex Laura Maria Rypa jetzt etwa endgültig gestrichen? Am vergangenen Mittwoch meldete sich der Musiker in seiner Instagram-Story mit einem emotionalen Realtalk zu Wort: "Wir sind nicht mehr zusammen. Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt auch jetzt keine Rolle mehr." Neben der Aussprache gegenüber seiner Community richtete der "Cinderella"-Interpret aber auch rührende Zeilen an seine Ex Sarah (28) – sie und sein privates Umfeld sollen auch unter dem Liebes-Chaos der vergangenen Wochen gelitten haben.

