Das wird wohl ihr privatestes Interview jemals! Seitdem Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) von all ihren royalen Verpflichtungen zurückgetreten sind, versuchen die beiden, in Los Angeles ein etwas normaleres Leben als vorher zu führen. Doch vor Kurzem zogen sie mit dieser Neuigkeit wieder die gesamte Aufmerksamkeit auf sich: Harry und Meghan werden bei Talk-Legende Oprah Winfrey (67) in einem 90-minütigen Gespräch über alles auspacken – vom Megxit über den Medienwahnsinn bis hin zu ihrem neuen Leben in den USA. In einem kurzen Teaser hat die Talkmasterin bereits angekündigt, wie intim dieses Interview sein wird: "Ich möchte nur jedem klarmachen, dass es hier keine Tabus gibt!”

