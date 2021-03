Niko Griesert (30) hat ziemlich viele Küsse verteilt! Bei Der Bachelor ist der IT-Projektmanager auf der Suche nach seiner großen Liebe und scheint die offenbar wirklich zu finden. Zumindest spricht die Kussbilanz klar dafür: Der Osnabrücker hat mit sechs Damen gezüngelt – vier davon ins Halbfinale gewählt. Doch ist Niko in Sachen Küssen etwa zu offensiv? Immerhin zieht er in der Knutschhistorie jetzt mit Daniel Völz (36) gleich – der war ebenfalls sechs Ladys verdächtig nahegekommen. Im Gespräch mit Promiflash verraten Nikos Vorgänger Andrej Mangold (34) und Oliver Sanne (34), was sie davon halten.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de