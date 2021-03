Herzogin Meghan (39) soll Mitarbeiter des Königshauses fertiggemacht haben! Das Gerede um den "Suits"-Star und Prinz Harry (36) nimmt kein Ende: Am Sonntag wird ein Enthüllungsinterview mit der Moderationsmeisterin Oprah Winfrey (67) ausgestrahlt – offenbar wollen die beiden über die vergangenen Monate auspacken. Nun veröffentlichte The Times kurz vor Ausstrahlung des Talks brisante Informationen über Meghan: Angeblich soll sie ihre Angestellten 2018 dermaßen gemobbt haben, dass diese den Job hingeschmissen hätten. Meghan und Harry wehrten sich allerdings gegen diese Behauptungen. "Benennen wir die Sache direkt: eine kalkulierte Hetzkampagne, die auf irreführenden und schädlichen Fehlinformationen basiert", stellte ein Sprecher der beiden gegenüber The Times klar.

