Am vergangenen Donnerstag stand das Umstyling bei Germany's next Topmodel an. Während Heidi Klum (47) die Looks von sechs ihrer Kandidatinnen schon so perfekt fand, dass sie sie gar nicht erst zu ihren Stylisten schickte, bekamen andere Mädchen eine ziemlich drastische neue Frisur. Romina Palms (21) ehemals braune Haare sind nun knallrot, Mareike Mülllers (26) lange blonde Mähne wich einer Kurzhaarfrisur und Alysha Hübner bekam recht unkonventionelle Stufen.

