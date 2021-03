Soraya Eckes (21) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen haben nun das große Umstyling hinter sich – auch in diesem Jahr wurden reichlich Tränen vergossen. Ex-Teilnehmerin Soraya hat Promiflash verraten, was sich so hinter den Kulissen abspielt, und bestätigt: Die Models wissen tatsächlich bis zuletzt nicht, welche Frisur es am Ende des Tages wird. Allerdings haben die Mädchen wohl sowieso keine große Wahl – denn wer sich weigert, der fliegt. Modelmama Heidi Klum (47) unterstütze die Girls aber bei dieser großen Herausforderung: "Sie war schon da. Also auch wo ich da saß, dann kam sie ganz oft, auch ohne die Kamera, und hat einen gefragt, wie es einem geht und ob alles okay ist", erinnert sich die Beauty.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de