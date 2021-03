Am Montag ist es endlich wieder so weit: Eine neue Staffel von Love Island geht an den Start! Zum ersten Mal findet das feuchtfröhliche Kuppelformat im Frühjahr statt, und das auch erstmals auf Teneriffa statt Mallorca. Seit dieser Woche ist nun auch der Startcast bekannt. Promiflash nimmt die elf Singles mal ganz genau unter die Lupe – und startet das ultimative Hottie-Ranking! Für die Leser sind der 26-jährige Adriano aus München und die 21-jährige Kathi aus Köln schon jetzt heiße Favoriten. "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

