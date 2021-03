Senna Gammour (41) steht total auf ihren Let's Dance-Tanzpartner. Bei der Kennlernshow vor zwei Wochen wurde das ehemalige Monrose-Mitglied mit seinem Tanzpartner Robert Beitsch (29) zusammengeführt und zeigte sich total glücklich darüber, die Erfahrung bei der RTL-Show mit ihm machen zu dürfen. Nach einer Woche mit vielen Stunden im Tanzstudio hat sich Sennas positiver Eindruck bestätigt. Im Netz schwärmte sie nun von Robert!

Nach der Show am Freitag veröffentlichte die Sängerin ein Foto mit dem Profitänzer auf Instagram. Darauf tragen sie die schwarzen Outfits, die sie bei ihrem gemeinsamen Tango anhatten und schauen lasziv in die Kamera. Robert hat es der 41-Jährigen offenbar ziemlich angetan. "Können wir bitte darüber reden, wie sexy er ist?", kommentierte Senna das Bild und viele Fans scheinen ihr zuzustimmen – sie posteten zahlreiche Flammen-Emojis in die Kommentarspalte.

Zwar konnten die beiden am Freitag nur 14 Punkte ertanzen und mussten somit um ihr Weiterkommen bangen – dass sie es mit Roberts Hilfe weit in der Show bringen kann, glaubt Senna aber trotzdem. "Zusammen schaffen wir es", schrieb sie außerdem zu der Aufnahme.

Anzeige

Getty Images Robert Beitsch und Senna Gammour, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Instagram / missgammour Robert Beitsch und Senna Gammour, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de