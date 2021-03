Na, das hatten sich Sabrina Wlk und Marko Osmakcic aber anders vorgestellt! Die Österreicherin konzentriert sich nach kurzzeitigen Are You The One?-Flirts mit anderen heißen Singlemännern auf den Tennislehrer und ist sich sicher, in ihm das Perfect Match gefunden zu haben. Kein Wunder, dass sich die zwei Turteltauben mittlerweile auch schon ziemlich nahegekommen sind. Bei Marko und der Blondine wird nicht nur gekuschelt, was das Zeug hält – die beiden hatten sogar schon Sex. Der Versuch, den schlüpfrigen Akt vor den Kameras zu verstecken, ist allerdings fehlgeschlagen: Das Techtelmechtel ist im Spiegel zu sehen.

Bevor es bei dem Pärchen im Badezimmer zur Sache ging, hatte der Schweizer die an der Decke installierte Kamera zur Seite gedreht. "Er hat die Kamera ein bisschen zur Seite gedreht und dann war ich richtig auf der Klomuschel – ich habe das halbe Klo umarmt. Richtig eklig eigentlich, nur wir wollten, dass es ja keiner sieht", erklärte die Lehramtsstudentin ihrer TV-Kollegin Victoria in Folge 14. Allerdings wäre diese Erläuterung gar nicht nötig gewesen: Denn auch die Zuschauer konnten den Sexakt ausführlich beobachten. Zwar hielt die Kamera nicht direkt auf die Toiletten-Action, filmte das Geschehen aber komplett im XXL-Spiegel hinter den beiden.

Die zwei sind jedoch nicht die Einzigen, die in der TV-Show miteinander intim geworden sind. Auch Kathleen Glawe und Aaron Hundhausen lassen es in der Boom-Boom-Suite immer wieder krachen – allerdings unter der Bettdecke. Für viele Zuschauer geht das Sextreiben vor laufender Kamera allerdings zu weit. "Deren Eltern müssen vor Stolz platzen", entrüstet sich ein Fan bezüglich der nicht jugendfreien Szenen unter einem Promiflash-Beitrag.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNow.

Sabrina und Victoria bei "Are You The One?"

Marko und Sabrina bei einer "Are You The One?"-Challenge

Aaron und Kathleen in der Privatsuite

