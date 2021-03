Bei diesem Anblick kommen die Fans von Lilly Becker (44) wohl mächtig ins Schwitzen! Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (53) geizt bekanntlich nicht mit ihren Reizen. Doch ihr stählerner Körper kommt nicht von ungefähr: Die 44-Jährige verriet, dass sie ihren Body mit jeder Menge Training und gesunder Ernährung jung und knackig hält. Jetzt konnten die Fans der Beauty erneut ihren sexy Anblick bewundern: Lilly teilte einen Schnappschuss in einem heißen Badeanzug!

Auf Instagram veröffentlichte das Model den Schnappschuss, auf dem sie vor atemberaubender Kulisse posiert. Sie sitzt auf einem Steg und blickt auf das kristallklare Wasser des Meeres. Absoluter Blickfang auf dem Pic ist eindeutig der pikante Badeanzug der gebürtigen Holländerin. Dieser hat großzügige, transparente Cutouts, die den Body der einstigen Schlag den Star-Kandidatin perfekt in Szene setzen.

Während Lillys Follower wahrscheinlich ihre Augen nicht von der Schönheit lassen können, wählt sie eine ganz spirituelle Bildunterschrift. "Möge jeder Sonnenaufgang die Kraft in deinem Geist erneuern und Energie in deine Seele befördern; und möge jeder Sonnenuntergang Glaube, Hoffnung und immerwährenden Frieden in dein Herz bringen". Mit ihrer positiven Ausstrahlung wirkt Lilly bereits tatsächlich so, als würde sie sich diesen Leitspruch tagtäglich zu Herzen nehmen.

Getty Images Lilly Becker im September 2014

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, März 2021

Getty Images Lilly Becker bei "2018! Menschen, Bilder, Emotionen"

