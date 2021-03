Amadu Couhl plaudert aus dem Nähkästchen! Die neue Staffel der beliebten Datingshow Love Island steht in den Startlöchern – und der Cast ist schon jetzt überaus vielversprechend. Neben den heißen Single-Ladys stehen auch schon die flirtfreudigen Männer der Runde fest. Einer von ihnen ist Amadu, der sich selbst als absoluten Frauenflüsterer sieht. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten soll er sich schon gut ausgetobt haben, wie er nun Promiflash verriet...

Gegenüber Promiflash schilderte der 25-jährige Musiker die Anfänge seines pikanten Sexlebens. "Also das kann man sich so ein bisschen wie eine Ketchupflasche vorstellen. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich habe relativ lange klopfen müssen, aber als es dann kam, ist es so ein bisschen explodiert", lachte Amadu im Interview. Demnach habe er die ersten Erfahrungen mit Frauen relativ spät sammeln können. Doch dann hat er sich offenbar richtig ausgelebt!

"Wo ich angefangen habe in der Clubszene zu arbeiten, war man dann wöchentlich aktiv", denn Amadu steht als Trommler auf der Bühne. Das sei definitiv von Vorteil, wenn es um das Kennenlernen von Frauen geht, erklärte er weiter im Gespräch mit Promiflash. Mit wie vielen Girls er bereits im Bett gelandet ist, kann er daher auch nicht genau sagen: "Also ich habe keine Strichliste geführt. Es waren ein paar." Ob er die Mädels auf der Liebesinsel auch um den Finger wickeln wird, bleibt abzuwarten.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / realamadu Amadu Couhl, "Love Island"- Kandidat 2021

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Frühjahr 2021

Instagram / realamadu Amadu Couhl, "Love Island"- Kandidat 2021

