Diesem jungen Mann fliegen auf TikTok gerade die Damenherzen nur so zu! Adriano Leonardo sorgt auf der Videoplattform seit einigen Monaten wegen seines Aussehens für einen ziemlichen Hype. Der deutsch-italienische Creator sieht dem mega-erfolgreichen 365 Days-Schauspieler Michele Morrone (30) nämlich wirklich verdammt ähnlich. Die äußerlichen Gemeinsamkeiten nutzt Adriano natürlich schamlos aus – und treibt damit aktuell den Puls einiger App-User ziemlich in die Höhe!

Seit noch nicht mal einem Jahr ist Adriano auf TikTok aktiv, doch mit seinem Massimo-Look hat er schon jetzt über eine Million Fans um den Finger gewickelt. Was die Fans besonders anspricht: wenn der Influencer genauso grimmig, aber verdammt sexy wie sein Vorbild in die Linse schaut! Nicht selten werden dann auch noch Wünsche geäußert, dass er beispielsweise Sätze aus dem Erotikstreifen "365 Days" aufsagen soll. Adriano selbst macht den Spaß zwar mit, meint aber: "Ich finde nicht, dass ich ihm so ähnlich sehe", wie er unter einem seiner Clips erklärt.

Da die Aufforderungen der Fans immer wilder werden, nimmt Adriano sie nicht selten aufs Korn. Als eine Followerin ihn auffordert, in einem Video besonders erotisch und in Slow-Motion an einem Eis zu lecken, stellt er sich dabei extra blöd an – nur um die Userin ein bisschen zu ärgern. Alles in allem scheint Adriano aber seinen neuen Nebenjob als Massimo-Lookalike ziemlich zu genießen. Wer würde das bei so immens positivem Feedback auch nicht tun!

Instagram / adriano.leonrdo Adriano Leonardo, TikTok-Star

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone im November 2020

Instagram / adriano.leonrdo Adriano Leonardo, TikTok-Star

