Was für eine heiße Single-Frau! Im vergangenen Herbst wurde noch über eine Verlobung zwischen Rita Ora (30) und Regisseur Romain Gavras spekuliert. Statt vor den Altar zu schreiten, sollen die beiden seit einigen Wochen jedoch getrennte Wege gehen. Trübsal bläst die Sängerin deshalb aber nicht – sie arbeitet schon wieder. Derzeit dreht sie in Australien für die neue "The Voice Australia"-Staffel und überraschte nun mit zwei sexy Backstage-Schnappschüssen.

In ihrer Instagram-Story teilte die "I Will Never Let You Down"-Interpretin Fotos von sich aus dem Backstagebereich. Noch ungeschminkt und mit Messy-Dutt präsentierte Rita ihren Fans ihr Outfit für die Proben zur Show an diesem Tag: Rita trug einen hautengen, schwarzen Samtanzug mit Cut-Outs, der ihren durchtrainierten Body umschmeichelte. Zu dem Einteiler kombinierte sie dezenten Goldschmuck und rot-weiße Sneaker.

Von Liebeskummer ist bei der 30-Jährigen zumindest auf diesen Pics keine Spur. Doch ist die Trennung von Romain überhaupt endgültig? Laut eines Insiders ist eine Reunion zumindest nicht komplett ausgeschlossen. "Rita und Romain haben beschlossen, ihre romantische Beziehung vorerst aufgrund der Entfernung zwischen ihnen zu beenden", äußerte er gegenüber The Sun zum Liebes-Aus.

Rita Ora bei einem Event New York City, 2019

Rita Ora, Sängerin

Romain Gavras

