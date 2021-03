Augen, Aufstrichgläser oder ganze Gesichter – die verliebten Promis kommen auf die außergewöhnlichsten Tattoo-Ideen! Heather Rae Young (33) ließ sich den Spruch "Yes Sir, Mr. El Moussa" auf die Hüfte tätowieren – und meint damit ihren Verlobten Tarek El Moussa. Doch die US-Schauspielerin ist nicht die einzige, die für eine ganz besondere Liebeserklärung zum Tätowierer gerannt ist. Promiflash hat mal einige Schmuckstücke genauer unter die Lupe genommen: So hat sich Realitystar Stephen Bear (31) das Gesicht seiner Freundin in Übergröße auf den Rücken stechen lassen – und Sängerin Miley Cyrus (28) den Lieblingsaufstrich ihres Ex-Mannes Liam Hemsworth (31).

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de