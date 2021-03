Na, hier hat der First Dates Hotel-Amor wohl einen Volltreffer gelandet! Auch in diesem Jahr will TV-Koch Roland Trettl (49) mit seiner Kuppelshow wieder Singles zum Liebesglück verhelfen. Devn und Jeanny waren ursprünglich zwar gar nicht miteinander verabredet, aber zwischen ihnen sprühten direkt die Funken. Als beide ihre Dates hinter sich hatten, beschlossen sie, sich besser kennenzulernen – und das intensiv: Sie verbrachten sogar die Nacht miteinander.

Vergangene Woche war schon zu sehen, dass der Koch in das Bett der Soldatin krabbelt. In der heutigen Episode bekamen die Zuschauer nun den Morgen danach zu sehen. "Ja, es war schön. Ja, wir haben uns geküsst. Wir sind uns näher gekommen", schwärmte die Tattoo-Liebhaberin, nachdem sie nur in Höschen und Top gekleidet aufgestanden war. Der Transgender-Mann hatte ebenfalls ein vielsagendes Lächeln auf den Lippen, wollte aber nicht ins Detail gehen, wie viel nun wirklich zwischen Jeanny und ihm lief.

Falls die beiden tatsächlich Sex gehabt haben sollten, wäre es zumindest nicht der erste "First Dates Hotel"-Beischlaf. Vorjahres-Kandidatin Alessia Dorigo verriet erst vor wenigen Wochen, dass sie damals mit ihrem Show-Flirt Pius aufs Ganze gegangen ist – und das schon nach dem ersten Treffen. "Ich weiß wohl, dass in unserem Hotel sehr viel Verkehr war – auch bei anderen Kandidaten, die das nicht erzählen", plauderte sie aus.

Anzeige

TVNOW Devn, "First Dates Hotel"-Single

Anzeige

TVNOW Jeanny, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

Anzeige

Instagram / alessia.dorigo.official Alessia Dorigo in Köln im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de