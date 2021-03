Lisha und Lou waren im Herbst 2020 in der fünften Staffel von Sommerhaus der Stars zu sehen – die wohl meist diskutierte Season in der Geschichte der Realityshow überhaupt. Wie viele andere Kandidaten hatte das YouTube-Ehepaar während der Ausstrahlung mit jeder Menge Hate zu kämpfen. Im Promiflash-Interview blicken die Berliner nun auf diese schwierige Phase zurück, lassen den Shitstorm Revue passieren und verraten, was sie aus der Zeit auf dem Bocholter Hof gelernt haben!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de