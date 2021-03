Demnächst kommt "After Love", der dritte Teil der After-Reihe, in die Kinos. Doch seitdem vor zwei Wochen der erste Trailer veröffentlicht wurde, sind die Fans etwas verdutzt. Der Grund: Sie finden, dass der Film Fifty Shades of Grey superähnlich ist. Aber gibt es wirklich so viele Parallelen zwischen den beiden? Promiflash macht für euch den Vergleich. Anna Todd (31), die Autorin der "After"-Bücher, findet auf alle Fälle, dass ihr Werk eher "die kleine Schwester" des Erotikdramas ist und kein bloßer Abklatsch davon.

