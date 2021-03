Jill Lange (20) ist überzeugt von sich! Bei Are You The One? plauderte die Kandidatin in der vergangenen Folge offen über das Thema Sex. Dabei gestand die Blondine ihren Mitstreitern, dass sie noch nie beim Liebesakt gekommen sei. Maximilian unterstellte der Kuppelshow-Teilnehmerin daraufhin fassungslos, noch nie richtig Sex gehabt zu haben. Das will die Tattoo-Liebhaberin jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Im Promiflash-Interview reagierte Jill nun auf die Aussagen von Maxi bezüglich ihres Sexlebens.

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Maximilian durch seine Erfahrungen sehr gut im Bett ist, aber ich selber bräuchte von ihm keine Tipps, denn ich würde von mir behaupten, dass ich mindestens genauso gut bin", erklärte die 20-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er solle lieber anderen Männern Tipps geben, denn Frauen würden laut Jill oft zu kurz kommen. Die tätowierte Schönheit gestand ehrlich: "Sex wird meiner Meinung nach total überbewertet, bis jetzt hat mich noch niemand überzeugen können."

Dass Jill in der Show so unverblümt über ihr Sexleben ausgepackt hat, sei ihr überhaupt nicht peinlich. Die Single-Lady betonte hingegen: "Immerhin wissen die Typen, mit denen ich etwas hatte, jetzt, dass sie noch Übung brauchen." Obwohl die TV-Bekanntheit bereits viel rumprobiert habe, konnte ihr offenbar noch kein Mann richtig viel Spaß im Bett bescheren.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2021

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Teilnehmerin

