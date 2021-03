Jana Heinisch ist kein großer Fan des legendären Germany's next Topmodel-Umstylings! Alljährlich bringt der Besuch bei Heidi Klums (47) Stylisten einige Kandidatinnen zum Verzweifeln. Die Mädchen bekommen eine neue Frisur – ohne vorher zu wissen, was auf sie zukommt. Ex-Teilnehmerin Jana sieht diese Episode äußerst kritisch. "Also ich finde prinzipiell das Umstyling total schlimm immer, was natürlich auch daran liegt, dass ich schon mal ein Umstyling mitgemacht habe", erzählt sie im Interview mit Promiflash. Viele Girls würden sich ihrer Meinung nach wegen des Drucks nicht trauen, "Nein" zu sagen, und es daher einfach über sich ergehen lassen.

