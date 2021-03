Dieses Schäferstündchen hatte ein Nachspiel. Bei Are You The One? ging es zwischen Sabrina Wlk und Marko Osmakcic zuletzt heiß her: Die beiden Singles kamen sich in der Flirtshow ziemlich nah und hatten Sex auf der Toilette. Sie versuchten zwar, ihren Liebesakt durch Wegdrehen der Kameras geheimzuhalten – das funktionierte allerdings nur bedingt. Nicht nur für die Zuschauer war ihr erotisches Stelldichein im Spiegel zu sehen: Wegen dieser Aktion bekamen sie im Nachhinein auch richtig Ärger vom Sender selbst.

Gegenüber Promiflash verriet die Blondine, dass der kleine lüsterne Ausflug mit ihrem Auserwählten einige Folgen mit sich brachte. "Die Kamera wegzudrehen war ja ein Regelverstoß und das wurde auch offen kommuniziert", erklärte sie. Welche Strafe Sabrina und Marko von RTL auferlegt bekommen haben, behielt sie aber für sich. Doch warum sind die Turteltauben nicht einfach direkt in die private Suite, den besagten Boom-Boom-Room, gegangen? "Sex ist für mich etwas sehr Privates, daher dachten wir, dass wir in diesem Winkel nicht gesehen werden."

Auch die Familie von Sabrina konnte die besagten Szenen auf dem Bildschirm mitverfolgen. Wirklich schlimm scheint das für die Beauty allerdings nicht zu sein. "Meine Familie wusste darüber bereits Bescheid, daher waren sie nicht überrascht. Freunde fanden es witzig aufgrund der Umstände", nahm Sabrina die Situation im Promiflash-Interview locker. Bereuen würde sie die Sache keineswegs.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNOW Die "Are You The One?"-Kandidaten Marko und Sabrina

TVNow Marko und Sabrina bei "Are You The One?"

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

