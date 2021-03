Sophia Thiel (25) stellt der Netz-Welt ihren neuen Freund vor. Wie es sich für die blonde Influencerin gehört, zeigt sie ihren Liebsten erstmals in einem YouTube-Video, wo er mehr über sich verriet: "Hi, ich bin Raphael, 24 Jahre alt und bin in Istanbul und Dubai aufgewachsen. Dann kam ich nach München zum Studieren und hab' Sophias Videos damals schon zu Abitur-Zeiten angeschaut." Nach einigen Anfangsschwierigkeiten fanden die beiden doch noch zusammen. Das erste Treffen hatten sie am 22.12.2019.

