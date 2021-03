Wow, bei dieser riesengroßen Baustelle sind selbst Bibi (28) – im Netz besser bekannt als BibisBeautyPalace – und Julian Claßen (27) sprachlos! Die deutschen YouTuber verkündeten zuletzt, sich ein Ferienhaus in Spanien zugelegt zu haben – und das befindet sich aktuell noch mitten in der Bauphase. Trotzdem ist in einem neuen YouTube-Video schon jetzt zu erkennen, dass es sich bei dem zukünftigen Domizil des Paares um eine absolute Luxus-Villa handelt: Immerhin verfügt das neue Heim über ganze sechs Schlaf- und Badezimmer, sowie über schlappe 530 Quadratmeter Wohnfläche und ein 1.350 Quadratmeter großes Grundstück!

