Na, da ist aber einer sauer! Am 14. März findet die diesjährige Grammy-Verleihung statt. Während Harry Styles (27) gleich dreimal die Chance hat, eine der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen, findet sein ehemaliger One Direction-Kollege Zayn Malik (28) sich mit seinem neuen Album "Nobody Is Listening" nicht auf der Liste der Nominierten. Und der Vater einer Tochter hat seine ganz eigene Theorie dafür, warum er darauf fehlt.

Dass Zayn wütend über die ausbleibende Nominierung ist, wird angesichts seines jüngsten Posts auf Twitter sofort deutlich. "F***t die Grammys und jeden, der damit zu tun hat", schreibt er darin und stellt eine Theorie auf, warum er keine Nominierung erhalten hat: "Wenn du keine Hände schüttelst und Geschenke schickst, erwägen sie nicht, dich zu nominieren." Nächstes Jahr werde er den Verantwortlichen einen Korb mit Süßigkeiten schicken, schließt er sein Statement ab.

Vielleicht hat Zayn 2022 aber auch ohne dieses Präsent die Chance, unter den Nominierten zu sein. Denn was der 28-Jährige offenbar übersehen hat: Sein Album ist erst Mitte Januar erschienen – berücksichtigt für die diesjährige Verleihung wird jedoch nur Musik, die zwischen dem 1. September 2019 und dem 31. August 2020 veröffentlicht wurde.

Zayn Malik, Sänger

Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne und Harry Styles

Zayn Malik, Sänger

