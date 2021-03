Slavik Junge (30) schreckt vor nichts zurück! Auch in der zweiten Staffel seiner Joyn-Serie "Slavik – Auf Staats Nacken" testet der Webstar regelmäßig Berufe und begleitet Menschen in deren Alltag. Nachdem Besuche eines Bauernhofs, eines SEK-Drillcamps, ein Praktikum als Ordnungsbeamter und ein Tag in der Zirkusmanege bereits abgehakt sind, nahm die Netz-Bekanntheit kürzlich einen Fetisch-Shop genauer unter die Lupe. Dabei machte Slavik erstaunliche Entdeckungen in der SM-Szene, wie er Promiflash verriet!

Vor seinem Besuch war Slavik noch davon überzeugt, dass die SM-Szene mit erotischen Filmen wie "Fifty Shades of Grey" vergleichbar sei – doch schon nach wenigen Minuten wurde der gebürtige Kirgise eines Besseren belehrt. "Die echte SM-Szene ist einfach übelst hart und brutal. Da ist mein Kampfsport nix dagegen", stellte Slavik im Promiflash-Interview klar. Bei einem Rundgang durch den Laden bekam der YouTuber auch diverse Sexspielzeuge und Utensilien vorgestellt. "Am meisten schockiert hat mich das Accessoire, das sich Männer in ihre Harnröhre stecken", erinnerte sich Slavik zurück.

Doch damit noch nicht genug – während seines Aufenthalts im Fetisch-Shop lernte Slavik auch ein Paar aus der SM-Szene persönlich kennen: Mit Umschnall-Dildo, Peitschen, Käfig und Co lassen es sich die beiden regelmäßig in einem der Spielzimmer gut gehen. Um sich mit dem Jugendschutz zu einigen, musste Slavik einige der dort gemachten Aufnahmen für die Folge entschärfen oder gar komplett streichen. Und auch wenn für Slavik selbst die SM-Szene nicht infrage kommen würde, zog der Netz-Star am Ende des Tages sein persönliches Fazit, das er auch den Fans mit auf den Weg geben möchte: "Solange das alles einvernehmlich ist, sollte jeder jede Sexualität akzeptieren und nicht verurteilen!"

Anzeige

Joyn Slavik Junge im Fetisch-Shop

Anzeige

Joyn Slavik als Praktikant im Sexshop

Anzeige

Joyn Slavik Junge mit einem Paar der SM-Szene

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de