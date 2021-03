Kasia Lenhardts (✝25) Tod Anfang Februar schockierte die ganze Welt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem sie sich eine öffentliche Schlammschlacht mit Rebecca Silvera wegen ihres gemeinsamen Ex-Freundes Jérôme Boateng (32) geliefert hatte. Einen Monat nach der Tragödie brach Rebecca nun ihr Schweigen. "Ich hatte keine Ahnung, dass ihre Handlungen durch frühere Verletzungen motiviert wurden, die tief unter der Oberfläche verborgen waren. Hätte ich damals gewusst, dass ich es mit einem Menschen zu tun habe, der innerlich so leidet, dann hätte ich alles ganz anders gemacht", erklärte die Jamaikanerin unter anderem in einem langen Statement auf Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de