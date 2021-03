Bei Germany's next Topmodel scheint es in diesem Jahr eine Neuheit zu geben: Im Modelloft der Kandidatinnen sind Kameras fest installiert. Die Mädchen werden also jederzeit gefilmt, sogar beim Schlafen. Für Ex-Kandidatin Jana Heinisch, die sich auch für ihre eigene GNTM-Kolumne gern mal analytischer mit der Sendung befasst, ist das ganz klar einer der Gründe, warum es zwischen den Teilnehmerinnen vermehrt zu Zoff kommt. "Du wirst ja permanent überwacht und das ist einfach ein extrem hohes Stresslevel", erklärt sie Promiflash.

