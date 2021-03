Yasin und Samiras Hochzeit ging nicht komplett reibungslos über die Bühne. Die ehemaligen Love Island-Stars haben sich Anfang Februar das Jawort gegeben. Im Promiflash-Interview plaudern die Eltern eines Sohnes nun offen über die Zeremonie – und geben dabei auch die ganz kleinen Pannen preis, die der Tag für sie bereithielt: So wurde Samiras neuer Nachname zuerst falsch eingetragen! Zudem kam ihr ursprüngliches Hochzeitskleid bis heute nie an und auch den Brautstrauß vergaß die Influencerin am Tag der Trauung.

