Da sind Sascha wohl die Sicherungen durchgebrannt! Bei Are You The One? spitzt sich die Dreiecksbeziehung zwischen Jill (20), Sascha und Maximilian zu. Seit Tag eins hatten offenbar beide Kandidaten ein Auge auf die Tattoo-Liebhaberin geworfen – die Beauty allerdings schien nicht besonders entscheidungsfreudig zu sein. Nun gipfelte die Situation in einer lautstarken Auseinandersetzung der drei Realitystars – insbesondere Sascha schoss dabei ziemlich übers Ziel hinaus.

Grund für den Eklat war eine Aussage der 20-Jährigen. "Sascha ist nicht hier", meinte sie, als sie Maxi ein wenig näher kam. Der befand sich fatalerweise aber in direkter Umgebung und wurde Zeuge dieser Situation. Dem Garten- und Landschaftsbauer platzte daraufhin der Kragen, sodass er seiner ehemaligen Flamme herbe Worte entgegenschleuderte: "Ich saß die ganze Zeit in der Küche – danke dafür. Also fass mich noch einmal an, dann f*** ich dich in den Arsch." Mit seiner Schimpftirade war Sascha allerdings noch lange nicht fertig. "Alles Missgeburten", schrie er.

Anscheinend fühlte auch Maxi sich von dieser Aussage persönlich angegriffen und drohte ebenso zu explodieren – jedoch schien Sascha seinen Fehler einzusehen und entschuldigte sich bei seinem Gegenspieler: "Eigentlich will ich nur sagen, dass mir das Wort leidtut, okay? Für dich war es nicht ernst gemeint, für die andere Person schon." Jill gegenüber blieb eine Entschuldigung allerdings bislang aus.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

TVNOW Maximilian und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

TVNOW Maximilian und Sascha, "Are You The One?"-Kandidaten 2021

TVNOW "Are You The One?"-Kandidaten Jill und Sascha, 2021

