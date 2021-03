Heidi Klum (47) entschied sich vergangen Donnerstag, Miriam Rautert (24) bei Germany's next Topmodel rauszuwerfen. Eine für das Publikum doch recht überraschende Entscheidung, da die Wahl-Berlinerin schon vor der Show als erfolgreiches Petite-Model gearbeitet hatte. Miris Posen waren der Modelmama allerdings zu "katalogmäßig". Was sagt die ehemalige Miss Universe Germany 2019 denn selbst dazu? "Im Endeffekt denke ich mir, viele verschiedene Kunden und Fotografen haben viele verschiedene Meinungen – und das ist für mich okay."

