Eigentlich hatte sich Niko Griesert (30) im Halbfinale von Der Bachelor von Michèle de Roos verabschiedet. Ein Trailer für die letzte Folge der Staffel deutete nun allerdings an, dass er ihr doch noch eine Chance auf die letzte Rose geben will. Falls es tatsächlich so kommen sollte, wäre es eine absolute Premiere in der Geschichte der Kuppelshow. Im Promiflash-Interview bezogen nun verschiedene Ex-Kandidatinnen aus den vergangenen Jahren wie Michelle Schellhaas (25) und Jade Übach (26) Stellung zu dem Liebes-Wirrwarr.

