Für Julia Prokopy (25) hat das Warten endlich ein Ende: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin brachte ihr erstes Kind zur Welt! Am vergangenen Dienstag erblickte ihre Tochter Lina Jolie das Licht der Welt. Nur vier Tage später teilte die frischgebackene Mutter einen ersten Instagram-Schnappschuss mit ihrer kleinen Maus: "Mein kleines Wunder!" Bereits um 5:15 Uhr in der Früh durfte die Blondine ihren Nachwuchs in den Armen halten. Und auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen: Nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe der Geburt wurde die alleinerziehende Neu-Mama mit zahlreichen Glückwünschen überschüttet.

