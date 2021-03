Als Bibi (28) und Julian Claßen (27) ihren Fans vor einigen Monaten einen Blick in ihre eigenen vier Wände gewährten, war die Community sprachlos. Das Paar wohnt mit seinen zwei Kids auf stolzen 500 Quadratmetern, die sich auf insgesamt drei Etagen plus Keller verteilen. Klar, ein eigenes kleines Fitnessstudio, ein Pool und eine Bar dürfen dabei nicht fehlen. Aber die großzügige Villa im Rheinland ist nicht das einzige Eigenheim des Netz-Duos. Bibi und Julian kauften sich nun zusätzlich ein Ferienhaus in Spanien. Doch die YouTuber sind nicht die einzigen Netz-Stars, die im absoluten Immobilienfieber sind...

