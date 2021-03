Hinter Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) liegt eine schwere Zeit. Erst vor wenigen Wochen hatte der einstige Are You The One?-Kandidat einen Spendenaufruf veröffentlicht: Sein Labrador Louie liege mit hohen Entzündungswerten in einer Tierklinik und die Behandlung sei sehr teuer. Deshalb wurde ihm nicht nur von seinen Fans vorgeworfen, er würde ihnen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Auch Influencer-Schreck Oliver Pocher (43) und dessen Frau Amira (28) schossen gegen Yanik. Deshalb seien er uns seine Verlobte sogar bedroht worden.

Gegenüber Promiflash gibt der "4 Ever"-Interpret zu, dass seine Aktion ein Fehler gewesen sei und er so etwas nicht noch einmal machen würde. Dennoch seien die Reaktionen auf den Spendenaufruf seiner Meinung nach "unter aller Sau" gewesen. "Es gab so einen Shitstorm, dass mein Auto komplett demoliert wurde, es wurden Scheiben von uns eingeschmissen, es kamen Morddrohungen rein – meine schwangere Freundin wurde bedroht", erklärte Kevin. Sogar auf ihr ungeborenes Kind seien die Hater im Netz verbal losgegangen.

"Jeder macht Fehler, es gibt so viele Menschen, die da sehr drunter leiden. Ich war sehr traurig darüber", meinte er weiter. Doch was ihn an der ganzen Sache besonders schockiert habe: "Ich war mit Pocher dann live, hab' mich dann entschuldigt und hab' noch so ein kleines Statement gegeben und plötzlich schrieben mir die Menschen 'Wow, du hast so 'ne Einsicht. Du bist echt ein guter Typ', teilweise Menschen, die mir Wochen vorher den Tod gewünscht haben." Mittlerweile gehe es ihm und Kathi wieder gut, dennoch wies er seine Community darauf hin, dass sie mit derartigem Hass auch Leben zerstören können.

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im März 2021

Instagram / kathiwagener Ex-"Are You The One?"-Kandidatin Kathi Wagener

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

