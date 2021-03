Selena Gomez (28) ist ein absoluter Superstar – doch gerade in Sachen Dating wird ihr das offenbar zum Verhängnis. Aufgrund ihres Ruhms tut sich die Musikerin nämlich schwer damit, neuen Männern Vertrauen entgegenzubringen. "Ich kann niemanden treffen und mir sicher sein, dass er mich wirklich wegen meiner Persönlichkeit mag", erklärte die 28-Jährige im Vogue-Interview. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der die "Lose You To Love Me"-Interpretin steht. Alles über Selenas Zweifel, ihren Umgang mit ihrer mentalen Gesundheit und warum sie sogar mit dem Gedanken spielt, ihre Musikkarriere an den Nagel zu hängen, erfahrt ihr im Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de