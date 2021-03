Granger Smith wird wieder Vater! Dem Countrystar und seiner Frau Amber passierte vor fast zwei Jahren wohl das Schlimmste, was Eltern überhaupt passieren kann: Sie verloren ihren dreijährigen Sohn River Kelly bei einem furchtbaren Unfall – er ertrank in ihrem eigenen Pool. Die darauffolgende Zeit war keine leichte: Die Eheleute und die zwei verbliebenen Kinder London und Lincoln versuchten, ihre Trauer zu bewältigen und den Verlust zu verarbeiten. Nun verkündete die Familie allerdings schöne Neuigkeiten: Amber ist schwanger – voraussichtlich im August wird die Blondine einen Sohn zur Welt bringen. "Das Leben ist nicht perfekt. Manchmal liegt es in Trümmern und wird zerstört, aber es ist niemals hoffnungslos", verkündete das Paar auf Instagram.

