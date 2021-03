Anne Wünsche (29) zieht es in die Ferne! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist eigentlich gerade erst mit ihren Töchtern Miley und Juna in eine neue Wohnung gezogen – da wird sie allerdings voraussichtlich in naher Zukunft wieder ausziehen. Die Influencerin erfüllt sich nämlich endlich einen großen Traum: Sie möchte nach Mallorca auswandern. Die ersten Schritte sind bereits eingeleitet: Die Blondine hat sich sogar schon um eine neue Bleibe gekümmert und ein passendes Objekt gefunden! "So, jetzt latschen wir gleich ins Immobilienbüro und unterschreiben. Ich kann es immer noch nicht glauben – ich fliege mit einer Wohnung nach Hause", schwärmte Anne noch von der Baleareninsel aus auf Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de