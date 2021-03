Wie viel war echt an dieser Liebe? Nachdem bereits in den vergangenen Wochen Gerüchte um eine Trennung von Ennesto Monté (46) und Danni Büchner (43) kursiert waren, verkündete der Schlagersänger am Montag das endgültige Aus. Erst im November 2020 hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht, seither ging es auf und ab. Auf den Zoff folgte die Versöhnung, auf die Versöhnung der Zoff. Das ist nun alles Geschichte. Die Verwunderung in Dannis Umfeld hält sich allerdings in Grenzen: Dort überwiegt die Meinung, dass Ennesto bloß seinen Bekanntheitsgrad steigern wollte.

"Danni wollte es langsam angehen lassen, versuchte die Beziehung möglichst lang geheim zu halten. Doch immer, wenn sie mit Ennesto außerhalb der eigenen vier Wände irgendwo stattfand, tauchten wie von Zauberhand Fotografen auf", verrät ein Danni und Ennesto nahestehender Promi-Fotograf gegenüber Bild. Das Ganze habe System gehabt, was Danni jedoch zu spät bemerkt habe. Ennesto wollte zwischenzeitlich zu ihr nach Mallorca ziehen, mit ihr ein Haus kaufen, wirkte irgendwann bei Goodbye Deutschland mit. Trieb die ehemalige Dschungelcamperin hingegen die Beziehung voran, trat Ennesto einen Schritt zurück. Das fiel auch Freunden der Familie auf.

"Dannis Gefühle waren echt, sie ist verletzt, hat sich zurückgezogen. Bei ihm habe ich erhebliche Zweifel. Er suchte die Öffentlichkeit, verkündet öffentlich das Beziehungs-Aus, anstatt erst mit ihr zu reden", erzählte ein Vertrauter der Büchners. So schlenderte Ennesto gemütlich Mallorcas Strandpromenade entlang, während Danni ihr Café, die "Faneteria", räumte. Ein Liebesbeweis sieht anders aus.

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

