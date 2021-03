Für Love Island-Kandidatin Livia war am vergangenen Montag Schluss mit Flirten: Die Mannheimerin wurde als zweite Kandidatin der diesjährigen Staffel rausgewählt. Nicht der erste Rückschlag, den das Model auf der Liebesinsel in den vergangenen Tagen wegstecken musste. Zuvor hatte ihr auch noch Partner Amadu einen knallharten Korb gegeben – ihm hätten die Anziehungskraft und der Reiz gefehlt. Im Promiflash-Interview rechnet Livia nun mit dem Trommler ab: "Ich denke nicht, dass Amadu tatsächlich die große Liebe bei ‘Love Island’ sucht. Da er einfach gar keine Erfahrungen in Beziehungen hat, weiß er gar nicht, was Liebe bedeutet und wie sich eine wirkliche, echte Beziehung anfühlt." "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

