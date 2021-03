Überschreitet Bastian Yotta (44) hier eine klare Grenze? Der Reality-TV-Star ist in den vergangenen Monaten offenbar auf den Geschmack gekommen und zeigt sich immer freizügiger. Mit seiner Verlobten Marisol Ortiz eröffnete er deswegen sogar einen OnlyFans-Account, auf dem sie sich sogar beim Sex präsentieren. Auf der Erotikplattform ist das nicht verboten – auf Instagram hingegen schon. Und trotzdem veröffentlichte Yotta dort jetzt ein Foto, auf dem das Paar offensichtlich beim Geschlechtsverkehr zu sehen ist!

"Countdown bis der Post gelöscht wird": Unter diesem Titel teilte der Wahlamerikaner am Samstagabend ein extrem intimes Bild auf seinem Instagram-Profil. Die Aufnahme zeigt den ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidaten und Marisol frontal in der Dusche, beide verziehen das Gesicht vor Lust – und sind offenbar gerade in voller Aktion bei in einem heißen Stelldichein! Doch warum postete Basti diesen expliziten Schnappschuss? "Weil Leidenschaft nicht erwünscht ist. [...] Wir machen unser Ding. Punkt!", erklärte er.

Kaum zu glauben, aber Yottas Fans sind von dem intimen Einblick mehr als begeistert und teilen ihre Freude in den Kommentaren. Es dürfte jedoch nicht mehr lange dauern, bis das Foto von der Plattform gesperrt wird: Schließlich ist die Darstellung sexueller Inhalte oder Nacktheit dort nicht gestattet.

Instagram / yotta_couple Bastian Yotta und Marisol

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Mai 2020

Telegram/ Bastian Yotta Collage: Bastian Yotta



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de