Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) lassen sich scheiden – doch wie reagiert ihr Umfeld auf das Ehe-Aus? Ein offizielles Statement gab es von den beiden Ex-Partnern bislang noch nicht, dafür brach jetzt aber Kims Mutter Kris Jenner (65) ihr Schweigen: "Das Gute an unserer Familie ist, dass wir immer füreinander da sind und uns unterstützen. Ich will, dass die zwei glücklich sind. Und ich will, dass die Kinder glücklich sind. Das ist das Ziel", erklärte sie in der australischen Radioshow "The Kyle and Jackie O Show". Eine Trennung sei ihrer Meinung nach immer schwer, vor allem, wenn Kinder involviert sind. Caitlyn Jenner (71) hingegen wolle sich in die Angelegenheit nicht einmischen, gab aber anscheinend zu verstehen, dass sie sowohl Kim als auch Kanye liebe und ihnen "nur das Beste" wünsche.

