Niklas (32) und Jessica Schröder (26) schlagen ein neues Kapitel ihrer Liebesgeschichte auf, denn das Paar erwartet erstmals Nachwuchs! Diese tolle Nachricht hatten die Influencer bekannt gegeben, nachdem ihre Fans bereits einige Zeit spekuliert hatten. Doch wie haben eigentlich die werdenden Eltern selbst von der Schwangerschaft erfahren? Im Promiflash-Interview erinnerten sich die beiden Reality-TV-Sternchen an diesen besonderen Moment: Nik und Jessi erfuhren die süßen Babynews nach einem morgendlichen Schäferstündchen!

Gegenüber Promiflash berichtete Jessi, dass sie am 26. Dezember morgens einen Schwangerschaftstest gemacht habe, von dem ihr Liebster zunächst nichts ahnte. Noch bevor sie das Ergebnis erhielt, kehrte sie aber zu ihrem Liebsten ins Bett zurück: "Dann haben wir morgens Geschlechtsverkehr gehabt – voller Euphorie, ohne diesen Kinder-mach-Hintergedanken, sondern einfach aus Lust und Liebe", rief sich Nik in Erinnerung und erklärte: "Danach ist Jessi wieder auf Toilette gegangen und auf einmal höre ich nur so mit einer richtig zittrigen Stimme: 'Ich bin schwanger.'"

Dass sich die werdenden Eltern über dieses positive Testergebnis unheimlich gefreut haben, dürfte glasklar sein. "Das war krass. Dieser Moment, wenn du erfährst, da ist ein Baby, der war schon sehr emotional", schilderte Nik und ließ seine Emotionen noch einmal Revue passieren: "Wir haben dann zusammen geweint und uns gefreut."

Anton Spreemann Niklas Schröder und seine Frau Jessi

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder, Influencer

