Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried bescherten den Zuschauern am Sonntag den wohl bisher prickelndsten Moment der Love Island-Staffel! Die zwei Turteltauben durften endliche eine Nacht in der Private Suite verbringen – und eingefleischte Fans der Kuppelshow wissen: Das ist für die liebeshungrigen Kandidaten die perfekte Gelegenheit für Sex. Ob Greta und Fynn tatsächlich aufs Ganze gegangen sind, verrieten sie nicht. Allerdings klang es bei dem Hottie so, als hätte er Ladehemmungen gehabt...

Im Interview hüllte er sich in Bezug auf seine Bett-Aktivitäten mit Greta zwar in Schweigen. Aber als ihn sein Kumpel Adriano Monaco vielsagend auf die Nacht in der Private Suite ansprach, gab er offen zu: "Die Erektion war nicht so stabil." Offenbar ging also mehr unter der Decke, doch konnte Fynn wohl nicht auf Ganze gehen. Davon kann auch Ex-Islander Mischa Mayer (29) ein Lied singen. Als er 2019 Sex mit Ricarda Raatz haben wollte, war seine Erektion auch eher instabil. "Mit Kameras unter Druck, das ist mir sehr schwergefallen. In dem Moment habe ich realisiert, deine kleine Schwester guckt zu, deine Mutter guckt zu", hatte er bei "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" erklärt.

Aber vielleicht wollten es Greta und Fynn – aka Feta – ja auch ohnehin nur beim Fummeln belassen. In einer Promiflash-Umfrage waren sich jedenfalls 49,5 Prozent der 889 Teilnehmer (Stand: 22. März, 10:00 Uhr) sicher, dass die zwei keinen Sex hatten. 50,5 Prozent hielten das hingegen durchaus für möglich.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

