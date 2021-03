Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (30) enthüllten während einer spektakulären Gender-Reveal-Party auf einem Boot: Die Bachelorette-Stars bekommen ein Mädchen! Schon im Mai soll ihre kleine Prinzessin zur Welt kommen. Nachdem ihr Clip auch in den YouTube-Trends gelandet war, wurden allerdings Stimmen laut, die sich darüber ärgerten, dass das Paar Konfetti-Kanonen auf dem Meer gezündet hatte. Doch Johannes konnte den Hatern bereits den Wind aus den Segeln nehmen: "Natürlich haben wir darauf geachtet, dass die Konfetti-Bomben biologisch abbaubar und speziell für so einen Einsatz sind. Das sind Papierschnipsel, die sich da auflösen", machte er in einer Instagram-Story deutlich.

